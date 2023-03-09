У Саудівській Аравії відбувся один із центральних матчів усього чемпіонату. У 20-му турі зустрічалися лідери першого дивізіону: Аль-Іттіхад приймав Аль-Наср Кріштіану Роналду.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 20-й тур

Аль-Іттіхад – Аль-Наср – 1:0

Гол: Ромаріньо, 80

Результат битви рівних суперників вирішив гол на 80-й хвилині у виконанні господарів поля. Ромаріньо вдало прийняв м'яч від Ахмеда Шарахілі з правого флангу і, не зменшуючи швидкості, вискочив на побачення з кіпером. Голкіпер Аль-Насра істотно скоротив дистанцію і зробив усе від себе залежне, щоб захистити ворота, але 32-річний Ромаріньо був точний.

Фанат Мессі провокував Роналду в перерві невдалого матчу – реакція Кріша здивувала

Кріштіану Роналду врятувати свою команду від поразки не зумів. Завдяки цьому результату Аль-Іттіхад, яким керує екс-наставник Тоттенхема Нуну Ешпіріту Санту, обійшов Аль-Наср у турнірній таблиці та вирвався на перше місце.

Після 20 зіграних матчів у Аль-Іттіхада 47 очок, у Аль-Насра – 46.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу