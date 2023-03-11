"Я прекрасно розумію, що наша ціль – рано чи пізно бути в єврокубках. Ми будемо цього прагнути у кожній грі.

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Я не буду казати, що стоїть конкретне завдання вийти в єврокубки. Я дивлюся на це з іншої сторони. Моє завдання номер один – побудувати гру команди так, щоб ми були готові до єврокубків", – сказав Ротань в інтерв'ю ТаТоТаке.

Нагадаємо, Ротань очолив Олександрію у грудні 2022 року. У своїх перших матчах в УПЛ Руслан Петрович розписав дві нічиї – з Металістом 1925 (3:3) та СК Дніпро-1 (2:2). В обох випадках його підопічні зуміли оформити камбеки.

Вже сьогодні, 11 березня, "містяни" в рамках 17-го туру чемпіонату України на виїзді зіграють з Минаєм. Початок зустрічі о 13:00.

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