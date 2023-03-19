"Маю ушкодження, яке потребує лікування. Поспілкувався з нашими тренерами й тренерами збірної, і ми вирішили, що я залишуся в клубі, аби відновлюватися.

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Це давня проблема, яка турбує мене ще з минулого року. Сьогодні був важливий матч, тому грав "на уколі". Сподіваюся, цієї перерви мені вистачить, аби відновитися. На жаль, не зможу допомогти збірній, але бажаю команді успіху та щиро вболіватиму за неї", – наводить слова Коноплі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Юхима викликали до збірної України на березневі матчі, але захисник попросив Руслана Ротаня надати йому паузу, аби залікувати пошкодження. Втім, це не завадило йому відіграти тайм у поєдинку проти Руха.

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