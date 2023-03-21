Євген Коноплянка з перших хвилин після повернення до збірної України виконує одне зі своїх головних завдань – підтримувати атмосферу в команді.

Легіонер Краковії окремо діставався аеропорту Жешува, де вже чекали решта гравців збірної. Одними з перших Коноплянка зустрів тріо молодих гравців Шахтаря – Георгія Судакова, Анатолія Трубіна і Артема Бондаренка. Хлопці нещодавно пережили болючу поразку від Фейєнорда (1:7) в Лізі Європи, а Євген використав це для своїх жартів.

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"Ну чуєте, ну йо-ма-йо. На трьох 24 роки. Ну, малюки... Навчились хоча б м'яч копати? Стежу за вами, бачу-бачу, що навчилися сімку ковтати", – жартував 33-річний Коноплянка, обіймаючи молодих партнерів.

Додамо, що хавбек Краковії провів за збірну України 86 матчів та забив 21 м'яч (третій бомбардир в історії). Втім, востаннє Євген отримував виклик до табору "синьо-жовтих" у березні 2021-го, а на поле виходив взагалі у вересні 2020-го.

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