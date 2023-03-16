Вінгер польської Краковії Євген Коноплянка, на щастя, не довго мав проблеми зі здоров'ям.

33-річний вінгер травмувався минулої п'ятниці. Проте вже вчора, 15 березня, він повернувся до тренувань. Фото із заняття опублікувала прес-служба клубу.

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Чи зіграє Коноплянка у поєдинку проти Ракува 18 березня, поки невідомо. Журналіст Пьотр Слонка наголошує, що все залежатиме від нинішнього тренування.

Нагадаємо, Євген отримав виклик до збірної України на поєдинок відбору Євро-2024 року проти Англії. Зустріч відбудеться вже 26 березня. Востаннє Коноплянка виходив на поле у футболці "синьо-жовтих" у вересні 2020-го.

У поточному сезоні вінгер зіграв за Краковію 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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