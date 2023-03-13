Головний тренер Порту Сержіу Консейсау поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді своєї команди з Інтером, який буде зіграно в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я хочу побачити агресивну і розумну команду. Нам знадобиться інтенсивність, щоб застосовувати постійний пресинг проти команди, у складі якої грає багато чудових гравців. Ми знаємо суперника, але також знаємо, на що ми здатні. Це буде збалансована і дуже складна гра.

Інтер – Порту – 1:0 – відео гола та огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ми плануємо відштовхуватиметься від своїх сильних сторін, адаптація до суперника може не спрацювати. Нам слід бути розумними і терплячими, і в жодному разі не намагатися шукати миттєвий результат агресивним способом. Інтелект пов'язаний із терпінням", – наводить слова Консейсау Mais Futebol.

Матч Порту – Інтер відбудеться у вівторок, 14 березня. У першій зустрічі італійська команда виявилася сильнішою з рахунком 1:0.

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