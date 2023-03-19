Корнієнко повернувся у загальну групу Шахтаря – захисник пропустив сім місяців через страшну травму
19 березня 2023 - Читать на русском
Ігор Йовічевіч отримав хороші новини з лазарету команди.
"Настав цей день і я повернувся у загальну групу. Дуже важкий був період, попереду ще дуже багато роботи.
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Один крок зроблено, залишився ще один. Працюю далі, рухаюсь до поставленої мети", – написав Корнієнко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, у матчі 2-го туру УПЛ проти Кривбаса (в серпні 2022 року) Корнієнко зіткнувся з суперником і порвав передню хрестоподібну зв'язку колінного суглоба. 5 вересня Віктора прооперували у Римі. Лікарі прогнозували повернення захисника перед стартом другої частини сезону, однак відновлення трохи затягнулось.
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