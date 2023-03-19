США, USL, Чемпіоншип, 3-й тур

Ель Пасо Локомотив – Детройт – 1:3

Голи: Костишин, 17 – Юма, 9 (аг.), Маттеус, 60, Родрігес, 78,

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У черговому турі Ель Пасо на власному полі зазнав поразки від Дейтройта, яка стала вже третьою у поточному сезоні. Український півзахисник господарів Денис Костишин вийшов з перших хвилин і провів на полі 72 хвилини. Саме наш співвітчизник зумів дальнім пострілом головою під стійку зрівняти рахунок після прикрого автоголу (цей м'яч став для українця першим за три матчі). На жаль, по перерві Детройт зумів забити ще двічі і господарі знову залишились без очок.

Попри це, гра Костишина була визнана статистичним потралом Sofascore найкращою у складі Ель Пасо. Денис отримав найвищу оцінку в команді (7,4). За час, проведений на полі, українець завдав по воротах 2 удари, ще два постріли пройшли повз, віддав 2 ключові паси, а також 2 з чотирьох довгих навісів, а точність його передач становила 85%.

Нагадаємо, Ель Пасо після 3 турів йде без очок і посідає у чемпіонаті Західної конференції останню сходинку.

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