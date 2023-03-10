Спеція та Інтер визначали сильнішого у 26-му турі Серії А (2:1). Рахунок і огляд матчу чемпіонату Італії – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Віктора Коваленка не перемагала в чемпіонаті майже два місяці та засіла одразу над зоною вильоту. Востаннє Спеція набирала три очки ще 15 січня у матчі з Торіно. Після того у семи турах лігурійці лише тричі зіграли внічию, програвши 4 поєдинки.

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Втім, перервати невдалу серію Спеції саме сьогодні було непросто. На Стадіо Альберто Аікко завітав міланський Інтер, який посідає друге місце в турнірній таблиці. Про переслідування Наполі можна забути – на момент початку гри "нерадзуррі" відставали від лідера на 15 очок. Більш приземлене завдання для команди Сімоне Індзагі – фініш у топ-4, адже на три путівки в ЛЧ претендують одразу 5 клубів (і це без урахування Ювентуса, який скотився в середину таблиці після зняття 15-ти очок, але все ще подає ознаки життя).

Український півзахисник Віктор Коваленко розпочав поєдинок на лаві запасних. У Інтера відпочинок отримали Чалханоглу, Онана, Джеко і Дімарко – Сімоне Індзагі вирішив поберегти вказану четвірку перед матчем-відповіддю 1/8 ЛЧ проти Порту.

Інтер до перерви був ближчим до гола, але Дронговскі кілька разів рятував Спецію від пропущеного м'яча. Головним став сейв на 14-й хвилині – польський воротар парирував пенальті від Лаутаро! "Нерадзуррі" отримали право на 11-метровий за фол Кальдари проти Д'Амброзіо, але чемпіон світу не зумів пробити голкіпера.

Лаутаро мав ще моменти, але Дронговскі знову був на висоті. Був свій шанс і у Спеції – після десь авантюрного удару Агудело Хандановіча підстрахувала поперечина. У підсумку, без голів до перерви.

А от на старті другого тайму Лаутаро все ж пробив Дронговскі, але все зіпсував Лукаку, який заліз у офсайд. За кілька хвилин рахунок відкрила Спеція – Даніель Мальдіні, який вийшов після перерви, вразив дальній кут воріт Хандановіча!

На 67-й хвилині вийшов і Віктор Коваленко, а на 83-й Інтер заробив право на другий пенальті. Лукаку розвів Дронговскі та м'яч по різних кутах – 1:1.

Щоправда, тут же своє слово сказав Віктор Коваленко. Українець впав у штрафному після контакту з Дюмфрісом – 11-метровий, який реалізував Нзола. 2:1 – сенсаційна перемога Спеції віддалила команду від зони вильоту. Інтер провів невдалу репетицію перед ЛЧ і ризикує втратити другу сходинку в чемпіонаті.