"Мені здається, що кожен збір – це вже якась нова команда. Змінюються прізвища. Є кістяк, але дуже багато змінюються. Кожен новий збір – це як новий цикл.

"Ротань живе матчем з Англією": Степаненко оцінив наставника збірної України після першого тренування

Коли ми попереднього разу збиралися, в жовтні? Пів року пройшло. Скільки футболістів в Європу поїхали... Можна сказати, це зараз нова збірна буде", – сказав Сидорчук у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, 26 березня Україна проведе перший офіційний матч під керівництвом тимчасового наставника Руслана Ротаня – проти збірної Англії на Уемблі. За три дні до цього – у четвер, 23 березня – "синьо-жовті" запланували зіграти контрольну зустріч з Брентфордом.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика