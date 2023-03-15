Іспанський фахівець довгий час не може виграти Лігу чемпіонів з англійською командою. Але це не найбільше розчарування Гвардіоли в житті. Його улюблена актриса віддає перевагу іншому манчестерському клубу, а не тому, який він тренує.

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"Я невдаха в Лізі чемпіонів. Якщо виграю турнір тричі поспіль, залишуся невдахою. У моєму житті є три кумири: Майкл Джордан, Тайгер Вудс і Джулія Робертс.

Джулія Робертс приїздила в Манчестер кілька років тому, а не в 90-х, коли сер Алекс Фергюсон вигравав титули. Вона відвідувала їх в період, коли ми були кращими за Манчестер Юнайтед. І вона поїхала в гості до них, а до нас не завітала. Тому, навіть якщо я виграю Лігу чемпіонів, це не можна буде порівняти з тим, що Джулія Робертс не відвідала Манчестер Сіті. Якщо я виграю турнір, це не зрівняється з тим розчаруванням, яке відчуваю", – із розпачем зазначив Гвардіола.

Джулія Робертс дійсно фанатка Манчестер Юнайтед. Разом із сім'єю вона відвідувала Олд Траффорд в листопаді 2016 року. "Червоні дияволи" тоді грали із Вест Хемом (1:1). Після матчу вся родина Робертс вийшла на газон, познайомилася з сім'ями Руні та Карріка. Через рік актриса відвідала тренування Манчестер Юнайтед у Лос-Анджелесі та сфотографувалася з Хуаном Матою.

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