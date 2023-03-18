Італія, Серія А, 27-й тур

Монца – Кремонезе – 1:1

Голи: Августо, 69 – Чофані, 62

Салернітана – Болонья – 2:2

Голи: Пірола, 7, Діа, 64 – Фергюсон, 11, Лікоянніс, 73

Аталанта перервала 4-матчеву безвиграшну серію, Сассуоло переміг Спецію Коваленка завдяки черговому досягненню Берарді

У першому матчі дня Монца приймала Кремонезе. До перерви беззаперечною перевагою володіли господарі, однак на відпочинок команди пішли за нічийного результату. В середині другої сорокап'ятихвилинки гості шокували Монцу – Чофані відгукнувся на передачу у штрафний майданчик і низом відправив м'яч під ліву стійку. Не минуло і семи хвилин як міланці зрівняли. Забити більше одного гола у ворота відвертого айтсайдера не вдалось. Як наслідок, бойова нічия. Монца набрала 34 очки і залишилась тринадцятою, Кремонезе з 13-ма балами передостанній.

Болонья на виїзді врятувала нічияю з Салернітаною. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу, однак за чотири хвилини рахунок знову став рівним. Наприкінці тайму "червоно-сині" вимагали пенальті, але арбітр був невблаганним. Після відпочинку "гранатові" знову вийшли вперед, але ненадовго. Болонья за десять хвилин до завершення матчу навіть забила третій гол, але через порушення правил його не зарахували. Нічия принесла Салернітані 27 очок і шістнадцяту сходинку, Болонья з 37-ма пунктами дев'ята.

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