Шахтар продовжує демонструвати шикарну підготовку до весняної частини сезону. Підопічні Ігора Йовічевіча провели вже п'ять матчів – донеччани пройшли Ренн у Лізі Європи, розписали нічию з потужним Фейєнордом у 1/8 фіналу, розгромили Минай та Металіст 1925 у чемпіонаті. При цьому в УПЛ вони провели 11 голів за два тури, знищивши Минай та Металіст 1925 при одному випадково пропущеному м'ячі.

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"Гірники" тішать і в тактичному плані, і в статистичному. Виноси аутсайдерів у чемпіонаті ще можна було списати на слабкість суперників, однак у єврокубках Шахтар теж виглядав гідно. Навіть на тлі втрати основних фулбеків.

Настільки потужна форма неабияк важлива у контексті боротьби за золото УПЛ. Вже зараз "помаранчево-чорні" мають рівність за очками з СК Дніпро-1, а сьогодні випав прекрасний шанс піднятись на перше місце. "Спортклубівці" сьогодні зустрічаються з Динамо.

У Шахтаря в суперниках Кривбас. У попередньому турі криворіжці мінімально переграли Колос, але не вразили футболом – із моментів були тільки дальні удари та результативний кутовий. Ковалівці виглядали навіть цікавіше. Тим не менш, варто відзначити п'ять перемог у шести останніх матчах, причому однією із жертв криворіжців став СК Дніпро-1.

Це необхідно поважати. Та і фактор Юрія Вернидуба ніколи не можна забувати – він завжди давав бій грандам (особливо Шахтарю), а оборона його Кривбаса значно краща за Металіст 1925 та Минай. До того ж, у донеччан важкий календар з купою переїздів. Що і говорити, коли до Кривого Рогу команда добиралася аж 14 годин, тож інтрига в сьогоднішній зустрічі не така вже й маленька.

Кадрова ситуація

Травмовані: Корнієнко (Шахтар)

Дискваліфіковані: Траоре (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Шахтар

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Вернидуб, Бескоровайний, Дібанго – Капіч, Банада – Микитишин, Татарков, Хомченовський – Устименко

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Джурасек, Назарина – Бондаренко, Швед, Петряк – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Шахтар сьогодні змушений провести ротацію, адже команда втомлена переїздами та важким матчем проти Фейєнорда. Це створює інтригу в зустрічі. Тим не менш, фаворитами залишаються донеччани, у яких кращий кадровий потенціал та надзвичайно висока мотивація.

Резервісти будуть доводити свою можливість, а шанс обійти СК Дніпро-1 додатково стимулюватиме "гірників". Кривбас, своєю чергою, дуже слабко проявив себе в атаці тиждень тому, та і до оборони виникали питання. Інтрига в цій зустрічі присутня, але з великою ймовірністю Шахтар здобуде перемогу.

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