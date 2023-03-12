Шахтар прекрасно розпочав другу частину УПЛ, розбивши Минай (4:1) і Металіст 1925 (7:0). Команда Йовічевіча наздогнала у таблиці СК Дніпро-1. Проте, у разі осічки "спортклубівців" проти Динамо "гірники" стали б одноосібними лідерами. Кривбас, який після поновлення першості мінімально переграв Колос, розташувався на шостій позиції і хотів нав'язати боротьбу за топ-5.

Через насичений єврокубковий графік "гірники" просили перенести гру до Львова, але отримали відмову. Відтак, Кривбас приймав Шахтар у Кривому Розі. На тижні донеччани розписали нічию з Фейєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Той поєдинок через перебір карток пропустили Конопля, Бондар і Михайліченко. Усі троє потрапили до стартового складу на важливий матч УПЛ. Сікан замінив дискваліфікованого Траоре.

Кривбас – Шахтар: склади і онлайн-трансляція матчу УПЛ

Команди нічого не створили до середини першого тайму: багато боротьби у центрі поля, дрібні фоли, жодного удару в площину. Вернидуб грубо збив Сікана на підступах до штрафного, але Зубков невдало виконав стандарт, поціливши у стінку. Шахтарю бракувало свіжості після виснажливого матчу з Фейєнордом. "Гірники" намагалися розтягувати щільну оборону господарів постійним переведенням м'яча з одного флангу на інший, проте криворіжці якісно зустрічали Зубкова та Ко ще в момент прийому.

Сарнавського вперше потурбували на 27-й хвилині. Судаков класно приклався з дистанції, а кіпер Кривбаса парирував перед собою. Бондаренко незграбно добив над поперечкою. Вернидуб грався з вогнем, маючи у своєму пасиві жовту. Центрбек Кривбаса знову фолив проти Сікана – обійшлося. "Гірники" повністю заволоділи ініціативою. Зубков зачепився за м'яч у штрафному, віддав на Джурасека, а той покотив на вільного Бондаренка, який вистрілив по горобцях з лінії карного.

Джурасек втратив розкішний момент на 37-й. Михайліченко класно розібрався з суперником на фланзі і навісив, а хорватський хавбек не зумів переправити у дальній. Загалом справедливі нулі до перерви. Шахтар більше володів м'ячем (59% на 41%), але на завершальній стадії у підопічних Йовічевіча були проблеми. "Гірники" не знаходили продовження у фінальній третині, фланги запрацювали лише в кінці тайму.

На старті другої половини гості отримали право виконати стандарт з лівого краю штрафного. Судаков хитро пробив низом, але Сарнавський виручив. Георгій таки домігся свого на 58-й хвилині. Зі схожої позиції завершив сольний прохід фантастичним ударом у ближню дев'ятку. Феноменальний постріл 20-річного півзахисника суттєво полегшив "гірникам" життя, адже криворіжці продовжували грамотно "сушити" й після перерви.

Одразу після забитого м'яча Йовічевіч провів подвійну заміну. Непомітний Сікан поступився місцем Келсі, а Криськів вийшов замість Степаненка. Згодом на полі з'явились Швед (Зубков) та Назарина (Джурасек). Темп гри помітно знизився, Кривбас загрожував воротам "гірників" хіба що зі стандартів. Донеччани все контролювали і зрештою забили ще двічі. Келсі відзначився дебютним м'ячем у складі Шахтаря, завершивши ефектну триходівку імені Шведа-Судакова. Останній увірвався до штрафного і покотив на венесуельця, який з розвороту прошив Сарнавського.

Кривбас розклеївся. Банада "привіз" на рівному місці, подарувавши м'яч Криськіву. Молодий хавбек віддав на порожні Шведу – 0:3. Отже, "гірники" (39 очок) сповна скористалися подарунком Динамо і обійшли на вершині турнірної таблиці СК Дніпро-1 (36). Вже в четвер Шахтар зіграє виїзний матч-відповідь проти Фейєнорда у статусі одноосібного лідера УПЛ.

Динамо переграло Дніпро-1 в матчі УПЛ – Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона