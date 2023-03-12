Шедевр Судакова і дебютний гол Келсі у відеоогляді матчу Кривбас – Шахтар – 0:3
12 березня 2023 - Читать на русском
Кривбас програв Шахтарю у 17-му турі української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів гри у цій новині на "Футбол 24".
Георгій Судаков 58’
Кевін Келсі 80’
Мар'ян Швед 84’
58’ Георгій Судаков
80’ Кевін Келсі
84’ Мар'ян Швед
Кривбас відмовився перенести матч з Шахтарем до Львова, змусивши суперника майже добу добиратися в Кривий Ріг. Однак навіть втома "гірників" не врятувала команду Юрія Вернидуба від поразки.
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Перший тайм завершився без голів, а на старті другого Георгій Судаков розкішним ударом у дев'ятку відкрив рахунок. Кривбасу довелося розкриватися, чим і скористався Шахтар. Келвін Келсі забив перший гол в Україні, а Мар'ян Швед довершив розгром.
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