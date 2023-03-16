Кривбас підпише нападника африканської збірної, але перехід затримується
Криворізький клуб укомплектовує команду навіть після старту другої частини сезону УПЛ.
Даніель Соса повинен стати гравцем Кривбаса. Сторони повністю узгодили усі деталі переходу на правах вільного агента, повідомляє ТаТоТаке.
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Наразі є затримка з отриманням візи для в'їзду в Україну. Така ж сама проблема була і в інших африканських легіонерів – По і Дібанго.
Даніель почав займатись футболом у Гані, потім були виступи в Ізраїлі, Нігерії, Гвінеї та Кенії. Останні півтора року Соса провів у білоруській Іслочі (45 матчів, 17 голів та 8 асистів).
Зауважимо, що 24-річний нападник виступає за збірну Нігеру. Вже має в активі десять поєдинків та сім результативних дій.
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