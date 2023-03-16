Даніель Соса повинен стати гравцем Кривбаса. Сторони повністю узгодили усі деталі переходу на правах вільного агента, повідомляє ТаТоТаке.

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Наразі є затримка з отриманням візи для в'їзду в Україну. Така ж сама проблема була і в інших африканських легіонерів – По і Дібанго.

Даніель почав займатись футболом у Гані, потім були виступи в Ізраїлі, Нігерії, Гвінеї та Кенії. Останні півтора року Соса провів у білоруській Іслочі (45 матчів, 17 голів та 8 асистів).

Зауважимо, що 24-річний нападник виступає за збірну Нігеру. Вже має в активі десять поєдинків та сім результативних дій.

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