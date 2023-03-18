Кривбас заявив на сезон форварда африканської збірної
Криворіжці підписали нападника збірної Нігеру.
Кривбас заявив форварда Даніеля Сосу на весняну частину сезону, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Про трансфер 24-річного африканця клуб поки що не оголошував.
Нагадаємо, Соса розпочав займатись футболом у Гані, потім були виступи в Ізраїлі, Нігерії, Гвінеї та Кенії. Останні півтора року Даніель провів у білоруській Іслочі (45 матчів, 17 голів та 8 асистів). У складі збірної Нігеру забив 3 м'ячі та віддав 4 асисти у 10 матчах. Transfermarkt оцінює гравця 400 тисяч євро.
До слова, раніше ЗМІ повідомляли про затримку з отриманням візи для в'їзду Соси в Україну. З подібними проблемами раніше стикнулись ще два африканські легіонери – По і Дібанго.
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