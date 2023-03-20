Ередивізія, 26 тур

Аякс – Фейєнорд – 2:3

Голи: Альварес, 17, Тадіч, 37 – Хіменес, 5, Шиманські, 52, Геертрюйда, 86

Фейєнорд у 26 турі мав неприємний виїзд в Амстердам. Для команди Слота матчі проти на Аякса на їхньому полі – справжній кошмар. 18 років гості не перемагали свого суперника на виїзді. На поєдинок проти історичного суперника Фейєнорд підготувався добре. Вже на п'ятій хвилині матчу Хіменес вивів свою команду вперед. Але довго втримувати перевагу не вдалося. Альварес зрівняв рахунок на 17 хвилині зустрічі. Всі спроби Фейєнорда забити не приносили результату. Натомість Тадіч зумів вивести свою команду вперед на 37 хвилині.

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Після перерви підопічні Слота продовжили штурмувати ворота Аякса. Шиманські зрівняв рахунок на 52 хвилині. Обидва тренери провели ряд замін в середині другого тайму, щоб покращити гру своїх команд. Спроби Фейєнорда відігратись принесли успіх на 86 хвилині. До фінального свистка рахунок більше не змінювався.



Підопічні Слота наразі посідають перше місце у турнірній таблиці Ередивізії, маючи у своєму активі 61 бал. Аякс відстає від свого суперника на шість очок. Зазначимо, що Феєйенорд вперше переміг в Амстердамі з 2005 року.

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