МЛС, 4-й тур

Торонто – Інтер Маямі – 2:0

Голи: Осоріо, 48, Кає, 69

Костишин забив дебютний гол у США – українець став найкращим у програному матчі

Інтер зазнав другої поразки поспіль на виїзді. Цього разу кривдниками команди Філа Невілла став Торонто. Перший тайм минув без голів, а по перерві канадці зуміли забити двічі і впритул наблизились до маямців у турнірній таблиці Східної конференції (Інтер сьомий, Торнто – восьмий).

Український захисник Сергій Кривцов вийшов в основі, провів на полі увесь поєдинок і, попри поразку, став найкращим гравцем у своїй команді – статистичний портал Sofascore поставив нашому співвітчизнику найвищий бал (7,2).

Кривцов у матчі зумів здобути три перемоги з п'яти у боротьбі за позицію, виконав чотири точних передачі з шести, три виноси, шість перехоплень, одне блокування, три відбори, один обіграш з дриблінгу, заробив один фол, здійснив 63 доторки, а точність його передач становила 88%.

Нагадаємо, це вже друге визнання українця найкращим у поточному сезоні – раніше Сергій тріумфував у матчі 1-го туру з Монреалем.

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