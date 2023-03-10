На центральний матч 17-го туру української Прем'єр ліги, в якому зіграють СК Дніпро-1 та Динамо, призначили суддівську бригаду на чолі з Дмитром Кривушкіним. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Під час матчу також будуть використовувати систему VAR.

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11 березня

Минай – Олександрія – початок матчу о 13:00. Головний арбітр – Олексій Деревінський.

Зоря – Львів – початок матчу о 14:00. Головний арбітр – Дмитро Бондаренко.

Інгулець – Металіст – початок матчу о 14:00. Головний арбітр – Володимир Новохатній.

Чорноморець – Металіст 1925 – початок матчу о 15:00. Головний арбітр – Олександр Солов'ян.

12 березня

СК Дніпро-1 – Динамо – початок матчу о 13:00. Головний арбітр – Дмитро Кривушкін.

Верес – Ворскла – початок матчу о 13:00. Головний арбітр – Юрій Іванов.

Кривбас – Шахтар – початок матчу о 14:00. Головний арбітр – Катерина Монзуль.

Рух – Колос – початок матчу о 15:00. Головний арбітр – Олександр Омельченко.

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