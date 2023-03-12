"Якщо брати в цілому, то, можливо, позитивного результату і не було, але в команді все було добре, і настрій теж. Всі були на позитиві, але в таких матчах усе вирішує одна помилка.

Скандальне вилучення Буяльського після фінального свистка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 0:1

Треба бути постійно зібраними, сконцентрованими. Таких помилок в обороні припускатися не можна. Один гол вирішує підсумок всього матчу. Хто робить менше помилок, той і виграє. Ми припустилися помилки і за це поплатилися.

У Гуцуляка пошкодження. Він відчув біль у задній поверхні стегна, зробимо медобстеження і потім вже будемо розуміти, наскільки важка у нього травма", – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро-1.

Динамо переграло Дніпро-1 в матчі УПЛ – Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона