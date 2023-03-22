"Декілька гравців видихнули після призначенням Ріка де Міла, але цей шоковий ефект, схоже, був недовгим.

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У Гента більше шансів увійти в чемпіонську групу наприкінці чемпіонату, ніж у Брюгге, який перебуває у важкому стані. У них занадто мало гравців, які можуть щось змінити.

Заплатити за Яремчука 16 мільйонів євро та отримати таку маленьку віддачу – це неможливо пробачити", – цитує Де Більде Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Брюгге з Бенфіки у серпні 2022 року, ставши найдорожчим гравцем за всю історії клубу. У поточному сезоні провів за "чорно-синіх" 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 асисти.

Після приходу на тренерський місток де Міла Брюгге обіграв Стандарт (2:0) і поступився Кортрейку (0:1). Перший матч Яремчук провів у запасі, а у другому вийшов на 64-й хвилині і відзначився прикрим промахом.

До слова, Брюгге після 30-ти турів йде у турнірній таблиці Ліги Жупіле п'ятим і відстає від четвертої сходинки, що дає право виходу в чемпіонську групу, на два бали.

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