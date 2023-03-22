– Велика повага Хвічі, який проявив свою позицію практично одразу, на другий день після початку вторгнення Росії в Україну...

– Тут, в нашій країні (Грузії – прим.) ми пройшли через це – були жертвами російської агресії кілька разів. Тому від нас тотальна підтримка українському народу. Хто може – допомагають морально, фінансово або гуманітарно. Деякі наші хлопці, які воюють пліч-о-пліч з українськими воїнами. В нашій країні завжди була, є і буде підтримка українському народу.

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– Нещодавно Хвіча підтримав протести у Грузії. Оцей наратив росіян, що "футбол внє політікі" не подіяв на Кварацхелію?

– Як і будь-який громадянин, він, звичайно, цікавиться процесами, які відбуваються в країні та поза нею. Як і будь-який громадянин, у нього є своя позиція... Європа, європейський вибір – це вибір грузинського народу, це ніхто не ставить під сумнів. Хвіча казав те, що є думкою, позицією грузинського народу.

– Хвічу булили деякі російські вболівальники після того, як він засудив війну, яку почала Росія проти України.

– Я не знаю, якщо чесно, особливо цим не цікавлюсь. Є більш цікаві, позитивні речі, ніж думка деяких вболівальників.

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