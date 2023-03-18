В рамках суботньої програми 26-го туру Ла Ліги було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 26-й тур

Альмерія – Кадіс – 1:1

Голи: Мелеро, 90+7 – Рохер, 49

Еспаньйол – Сельта – 1:3

Голи: Грагера, 86 – Вейга, 26, Аспас, 45 (пен), Перес, 82

Атлетіко – Валенсія – 3:0

Голи: Грізманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67

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Ігровий день відкривали Альмерія та Кадіс. Господарі контролювали хід першого тайму та чимало атакували (11 ударів проти 3), але по перерві "жовта субмарина" скористалась одним зі своїх небагатьох моментів. Луїс Ернандес з ауту вкинув м'яч аж у штрафний, а Марті Сальвадор Рохер у падінні перевів його у ворота.

Альмерія була дуже кусючою. Зрештою, господарям вдалось вирвати нічию завдяки голу на 90+7 хвилині. Мелеро реалізував пенальті й встановив остаточний рахунок у зустрічі – 1:1.

Сельта піднялась у першу десятку Ла Ліги завдяки виїзній перемозі над Еспаньйолом. Галісійці оформили комфортну перевагу ще в першому таймі завдяки голам Вейги та Аспаса – тепер в їхньому активі 67,7% голів команди у поточному чемпіонаті. Перес, асистуючи Вейгі в першому таймі, наприкінці другого відзначився і сам.

Еспаньйол відіграв один гол, але на більше каталонців не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Сельти з рахунком 3:1. "Папуги" залишились в одному очку від зони вильоту.

Атлетіко розгромив Валенсію у 200-му матчі між цими колективами. Перевага була тотальною – мадридці завдали значно більше ударів (14-9), створили в шість разів більше явних гольових нагод (6-1) і напрацювали на 2,23 очікуваних голи. Ось які моменти вони створювали:

Перевагу конвертували у винос за годину – у воротах "кажанів" відзначились Грізманн, Карраско та Лемар (всього за три хвилини після появи на полі, з пасу Морати, який зіграв стільки ж).

Ліно міг розмочити рахунок, але пробив у стійку. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців з рахунком 3:0. Безпрограшна серія Атлетіко у протистоянні з Валенсією досягла 17 матчів, розпочавшись ще у 2014 році. "Матрацники" відірвались від четвертої позиції на шість очок, а від другої їх відділяють п'ять пунктів.

Грізманн став третім після Вінісіуса та Чуквуезе футболістом Ла Ліги, якому вдалося набити двозначні цифри голів та асистів у всіх турнірах сезон (10+10). Загалом, у активі Антуана вже 148 голів за Атлетіко – всього на 25 менше, ніж у найкращого бомбардира в історії клубу (Луїса Арагонеса).

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії