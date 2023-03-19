До римського дербі – одного з найпринциповіших в Європі – команди підходили сусідами у турнірній таблиці. Лаціо з 49 очками посідав третє місце, а Рома з 47 пунктами на сходинку нижче. Сама гра в першому таймі була далеко з ненайцікавіших з точки зору футболу. Лаціо мав перевагу за ударами, але з небезпечних можна пригадати кволий удар Феліпе Андерсона з меж штрафного.

Втім, навіть попри це, команди не залишили вболівальників без шоу. Вже на 32 хвилині Ібаньєс залишив Рому в меншості, отримавши другу жовту. Конфлікти продовжились і перед перервою, коли помічник Моурінью вирішив спровокувати Педро – тоді ледь не вся лава запасних Лаціо пішла захищати іспанця. Червоні картки дістались тренеру воротарів Роми та одному з помічників Саррі.

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Другий тайм команди розпочали скромно, але на 53 хвилині Луїс Альберто ледь не вивів Лаціо вперед дальнім ударом – Руї Патрісіу ледве впорався з ударом під поперечку. "Орли" продовжували користуватись своєю чисельною перевагою – Альберто мав ще дві дальні спроби, а потім Патрісіу рятував "вовків" після ударів Педро та Феліпе Андерсона.

На 64 хвилині Лаціо нарешті забив гол: Дзакканьї вискочив віч-на-віч з голкіпером та не думаючи пробив під дальню стійку. Рома дуже швидко відігралась через автогол Казале, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Лаціо продовжував нагнітати біля воріт Роми, яка на останніх хвилинах більшими силами притискалась до власних воріт.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо, який набрав 52 очки та випередив Інтер (але "нерадзуррі" сьогодні зустрінуться з Ювентусом, початок о 21:45). Рома залишилась п'ятою з 47 пунктами.

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