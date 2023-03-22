Вінгер "россонері" Рафаель Леау поки не має чіткого бачення щодо свого майбутнього.

Під час міжнародної паузи представники гравця збірної Португалії та керівництво міланців проведуть ще одну зустріч щодо пролонгації чинного до 2024 року контракту, інформує Calciomercato.

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Сторони мають розбіжності щодо зарплатні та підписаного бонусу. "Россонері" пропонують 6 мільйонів євро на рік та бонуси, Леау хоче одразу 7,5 млн. У перемовинах клуб представлятимуть Рікі Массара та Паоло Мальдіні. Якщо співпрацю не вдасться продовжити, Рафаеля можуть влітку виставити на продаж.

Нагадаємо, вінгер перебрався в Італію у 2019 році й став провідним гравцем Мілана – 35 матчів, 9 голів та 10 результативних передач цього сезону.

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