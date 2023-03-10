Голкіпер Вільяреала Пепе Рейна вписав своє ім'я в історію третього за престижністю євротурніру.

"Жовта субмарина" завітала в гості до Андерлехта на перший матч 1/8 фіналу ЛК. Дуель завершилася нічиєю 1:1, ворота гостей захищав Рейна.

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Це дозволило іспанському кіперу встановити унікальний рекорд. Пепе став найстаршим гравцем в історії турніру, на момент зустрічі йому було 40 років та 190 днів! Матч-відповідь проти бельгійців запланований на 16 березня.

Зауважимо, цього сезону вихованець Барселони, який встиг стати легендою Ліверпуля (394 матчі), награв 16 поєдинків за Вільяреал у всіх турнірах, 4 з них відстояв на нуль.