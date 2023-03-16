Легендарний бомбардир веде популярний канал Bobo TV разом з іншими знаковими екс-гравцями Серії А – Даніеле Адані, Ніколою Вентолою та Антоніо Кассано.

Ліга чемпіонів: визначилися всі чвертьфіналісти – несподіване домінування Італії

Четвірка місяць тому, ще перед першими матчами, робила прогнози щодо переможців пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вієрі показав приголомшливий результат – вісім з восьми! Адані вгадав 6 переможців, а Вентола з Кассано лише по 4. Цікаво, що Нікола сподівався на РБ Лейпциг проти Сіті, а Антоніо принципово ставив проти своїх колишніх команд (Реал, Мілан та Інтер – всі пройшли).

Додамо, що жеребкування чвертьфіналів ЛЧ відбудеться завтра (17 березня), початок о 13:00 за київським часом.

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