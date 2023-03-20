Колишній експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко має трохи іншу думку щодо гравців Шахтаря, ніж Євген Левченко, про що повідомив у притаманній для себе манері.

"Прочитав Левченка, який розповів про трьох прогресуючих гравців Шахтаря: Судакова, Бондаря та Коноплю. Жень, ти займаєшся профспілками, от і займайся. Але краще не вгадуй хто з футболістів тут виросте, а хто ні.

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Судаков, можливо, ще стане футболістом. Щодо Бондаря, я думаю навіть коментувати не треба, він взагалі в Шахтарі не повинен був перебувати жодного разу. Ось як Жека, у Шахтарі-2. Ну і Конопля, ви знаєте, для мене людина, яка робить підкати спиною… Далі я думаю, ви самі розберетеся", – поділився Леоненко на власному Telegram-каналі.

Нагадаємо, що днями Шахтар з тріском програв Фейєнорду (1:7) та вилетів з 1/8 фіналу Ліги Європи. У чемпіонаті України "гірники" наразі перші, набравши 42 очки.

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