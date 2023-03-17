Хавбек Барселони Педрі повернувся до тренувань з командою. Наставник каталонців Хаві розраховував, що гравець зможе в найближчому турі вийти на поле.

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Як повідомляє AS, півзахисник не завершив тренування через дискомфорт. Його участь у поєдинку проти Реала практично виключена, а також він ризикує пропустити матчі збірної Іспанії наступного тижня. Педрі понад місяць не грає через пошкодження м'язів правого стегна.

Зауважимо, що це не перша втрата Хаві перед Класіко. Усман Дембеле також продовжує відновлюватися від травми й не зможе допомогти своїй команді. Барселона зіграє проти Реала у 26 турі Ла Ліги 19 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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