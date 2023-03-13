Лідер Чемпіоншипа покараний трансферним ембарго
Англійська футбольна ліга (EFL) наклала на Бернлі трансферне ембарго через пізнє подання звітності.
Бернлі запізнився з поданням фінансової звітності, через що Англійська футбольна ліга покарала клуб трансферним ембарго. Про це інформує офіційний сайт клубу. Згідно з ВВС, затримка з поданням звітності була пов'язана зі зміною аудиторів. Це зайняло більше часу, ніж очікувалося.
Тоттенхем визначився щодо майбутнього Кейна, якого хоче Манчестер Юнайтед
Клуб заявив, що EFL не виявить проблем з рахунками. Наразі керівництво Бернлі співпрацює з організацією і робить усе можливе, щоб уже наступного місяця трансферне ембарго було знято. Саме в цей період Бернлі планує подавати заявку на його зняття.
Команда Венсана Компані лідирує в Чемпіоншипі з 80 очками в 36 матчах. Її відрив від другого місця становить 13 очок.
АПЛ: Арсенал знищив Фулхем – унікальний хет-трик, великий камбек, труднощі Зінченка, день Габріелів, гра без оборони