"Із того що я знаю, Микола Шапаренко відразу налаштував себе на дуже ретельний і жертовний процес відновлення. Він не розкис, не запанікував, не впав у депресію, не забухав, він був чітко налаштований відразу, він сильний дуже з точки зору характеру хлопець.

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Травма дійсно складна і багато футболістів, які переживали такі травми, тренери, лікарі, вони говорять насамперед про психологічний ефект. Тобто, спочатку йде робота над відновленням, а далі подолання страху у грі. Шапаренко відновлюється в Бельгії, в Антверпені.

З того що я знаю, працює як віл, дуже мотивований, вже почав навіть з м’ячем трохи працювати і навіть по воротах легенько б’є. В Динамо його очікують в загальній групі в середині або другій половині квітня. На поле, якщо все буде добре, він мав би повернутися в травні.

Шапаренко зараз найголовніший економічний актив київського Динамо, я думаю, саме він мав би стати наступним серйозним трансфером із Динамо в Європу. А якби не травма, по тій грі, що він демонстрував влітку, Динамо уже б мало цікаві пропозиції стосовно нього", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

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