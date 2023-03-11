Франція, 27 тур

Лілль – Ліон – 3:3

Голи: Девід, 47, 61 (пен), 80 (пен) – Барколя, 64, Ляказетт, 83, 89

На початку зустрічі перевага була на боці Ліона. Команда Лорана Блана мала кілька гострих моментів. Барколя міг відкривати рахунок у зустрічі, але Шевальє потягнув удар від молодого нападника "ткачів". Лілль відповів небезпечними моментами від Жонатана Бамба. Перший тайм запам'ятався великою кількістю боротьби в центрі поля.

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Друга половина гри розпочалася з голу Джонатана Девіда на 47 хвилині матчу. Гудмундссон міг подвоїти перевагу своєї команди, але голкіпер Ліона встиг забрати м'яч. Лілль мав перевагу у володінні та вміло контролював поле. Це не дозволило Ліону проводити швидкісні атаки. На 60 хвилині все той же Гудмундссон заробив пенальті, яки відмінно виконав Девід. Через невеличкий проміж часу, Барколя відіграв один м'яч. Біля своїх воріт помилився досвідчений Бенжамен Андре, який віддав передачу на нападника Ліона.

На 80 хвилині Александр Ляказетт зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, за що арбітр матчу назначив пенальті. Девід втретє забив у ворота "ткачів". Три хвилини знадобилось капітану Ліона, щоб виправити свою помилку і скоротити відставання. Під кінець другого тайму Ляказетт оформив дубль, і зрівняв рахунок у зустрічі.



Лілль після 27 турів посідає шосту сходинку з 46 балами в своєму активі. Ренн випереджає "догів" тільки за додатковими показниками, але команда Женезіо має гру в запасі. Ліон набрав 40 очок і тимчасово перемістився на восьме місце.

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