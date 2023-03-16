За підсумками першої стадії плей-офф Ліги чемпіонів стали відомі 8 команд, які зіграють в 1/4 фіналу.

У чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли переможці 1/8 фіналу. 8 команд виграли свої протистояння та вибороли право зіграти у фінальній стадії головного турніру Європи.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв

Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів



Челсі

Манчестер Сіті

Баварія

Реал

Інтер

Мілан

Наполі

Бенфіка

Примітне домінування Серії А – всі 3 італійські команди подолали 1/8. Мілан пройшов Тоттенхем, Інтер вистояв проти Порту, а Наполі розбив Айнтрахт. У центральних протистояннях Баварія виявилася сильнішою за ПСЖ, а Реал переграв Ліверпуль. Обидві німецько-англійські дуелі завершилися на користь острів'ян: Сіті побив Лейпциг, а Челсі впорався з Дортмундом.

У боротьбі за трофей залишилися два українці: Михайло Мудрик з Челсі та Андрій Лунін з Реала. Роман Яремчук завершив єврокубкову кампанію з Брюгге, отримавши розгром від Бенфіки.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 17 березня о 13:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 11-12 квітня, а матчі-відповіді – на 18-19 квітня.

Починаючи з чвертьфіналу, Ліга чемпіонів втрачає будь-які обмеження. Команди з однієї країни не будуть розведені під час жеребкування та зможуть зустрітися одна з одною.

Після жеребу 1/4 відбудеться жереб півфіналів, тобто сформується вся сітка Ліги чемпіонів до фіналу. А також визначиться номінальний господар титульного матчу. Нагадаємо, що фінал відбудеться 10 червня в Стамбулі.