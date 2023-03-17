Ліга конференцій: відомі всі чвертьфіналісти
За підсумками повторних матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій визначилися 8 команд, які зіграють у чвертьфіналах.
До 1/4 фіналу Ліги конференцій вийшли 8 тріумфаторів попереднього раунду плей-офф. Найбільше представництво має Бельгія, Вільяреал і Лаціо зійшли з дистанції, а фаворитами на трофей залишаються англійський Вест Хем та італійська Фіорентина.
Ліга чемпіонів: визначилися всі чвертьфіналісти – несподіване домінування Італії
Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій
Вест Хем
Фіорентина
Ніцца
АЗ
Андерлехт
Гент
Лех
Базель
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудеться 17 березня о 15:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня.
Після жеребу 1/4 відбудеться жереб півфіналів, тобто сформується вся сітка Ліги конференцій до фіналу. А також визначиться номінальний господар титульного матчу. Нагадаємо, що фінал відбудеться 7 червня в Празі.