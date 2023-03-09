У четвер, 9 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/8 фіналу

Базель – Слован – 2:2

Голи: Амдуні, 6, Зекірі, 40 – Мєдвєдєв, 18, Абубакарі, 71

Лех – Юргорден – 2:0

Голи: Міліч, 39, Мархвінскі, 82

Фіорентина – Сівасспор – 1:0

Гол: Барак, 69

Вилучення: Градель, 90+4 (Сівасспор, червона картка)

Гент – Істанбул Башакшехір – 1:1

Голи: Гіфт, 35 – Окака Чука, 16

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Базель вдома розписав бойову нічию зі Слованом. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу, але в середині тайму пропустили у відповідь. Зекірі зумів подвоїти перевагу швейцарців незадовго до перерви, але втримати перемогу їм не вдалось – братиславці після відпочинку відновили статус-кво, зберігши максимальну інтригу на матч-відповідь.

Лех здобув комфортну перевагу над Юргорденом. Поляки забили по голу у кожному з таймів, не дозволивши супернику створити щось біля своїх воріт. Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який виступає за польську команду в оренді, потрапив до заявки, але на поле так і не вийшов.

Фіорентина не без проблем здолала Сівасспор. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині другого тайму. Вже у доданий час турки залишились у меншості – Градель за грубу гру отримав червону картку. Але скористатись чисельною більшістю італійці не встигли.

У ще одному матчі Гент розійшовся миром з Істанбул Башакешехіром. Команди обмінялись голами у першому таймі (бельгійцям довелось відігруватись), а по перерві грали більше на захист.

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