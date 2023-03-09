Ліга Європи, 1/8 фіналу. Перші матчі

Рома – Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Ель-Шаараві, 13, Кумбулла, 87

Байєр – Ференцварош 2:0

Голи: Демірбай, 9, Тапсоба, 86

Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз 3:3

Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 – Боніфаце, 28, 72, Вертессен, 58

Воротар Реала Сосьєдад Алекс Реміро був близький до статусу головного антигероя матчу на римському Олімпіко. Лише впродовж першого тайму він двічі помилився біля своїх воріт, і ці помилки ледь не коштували йому пропущених м'ячів – гравцям Роми забракло банального везіння, щоб покарати голкіпера.

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У пропущеному від Ель-Шаараві м'ячі Реміро точно не винен. У цьому гольовому епізоді несподівано тонко зіграв Таммі Абрахам, що йому не властиво в принципі: англієць уникнув захисника суперника різким розворотом, після чого зробив подачу на дальню стійку. "Фараону" залишалося лише першим дістатися до м'яча і послати його в сітку.

Гості відповіли влучанням Кубо в штангу в першому таймі та божевільним промахом Меріно із чудової позиції після перерви. Мікель відверто пробачив Рому, але Моурінью після матчу, напевно, скаже, що його команда здобула перемогу в той спосіб, у який він планував.

Чого Жозе точно не планував, так це втратити Лоренцо Пеллегріні. У зіткненні з суперником капітан римлян розбив собі голову до крові і був вимушено замінений... Наприкінці зустрічі свій рідкісний м'яч за Рому забив центральний захисник Мараш Кумбулла. 2:0 – римляни підтвердили свій статус фаворита і їдуть до Сан-Себастьяна сповнені впевненості.

Ференцварош пропустив у Леверкузені швидкий м'яч, але навіть за такого розкладу діяв дуже закрито і ставив перед собою мету не пропустити повторно. Байєр володів тотальною перевагою, і за кожної нагоди турбував ворота Дібуша. Здобути комфортну перевагу команда Хабі Алонсо змогла лише після перерви – Тапсоба долучився до Демірбая у списку авторів голів. Команда росіянина Черчесова створила за весь матч тільки один по-справжньому небезпечний момент – ще в першому таймі Захаріассен перевірив на міцність поперечку воріт.

У третьому "союзному дербі" у сезоні традицію обмінюватися мінімальними гостьовими перемогами було перервано. У груповому етапі Ліги Європи бельгійський Уніон переміг у Берліні з рахунком 1:0, а німецький Уніон – з таким самим рахунком переміг у Бельгії. Цього разу Уніон Сент-Жилуаз був близьким, щоб знову відсвяткувати перемогу в Берліні, але трохи не вистачило – господарі змогли врятуватися наприкінці матчу. 3:3!