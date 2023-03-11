Вчора стало відомо, що телекомпанія відсторонила зіркового ведучого програми Match of the Day від роботи на невизначений термін. ВВС не сподобалось, що Лінекер дозволив собі публічно критикувати плани британського уряду запровадити жорсткі обмеження на прийом біженців.

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Колеги масово стали на бік Гарі. Колишні зірки Ширер, Райт, Дженас, Річардс та інші оголосили, що поки не будуть брати участь у програмі на знак солідарності з Лінекером. 6 коментаторів ВВС також відмовилися працювати цими вихідними. Навіть гравці влаштують бойкот – не давадимуть коментарі Match of the Day щонайменше до кінця 27 туру. Це змусило ВВС обмежитися сухими оглядами матчів замість звичної студії з експертами і виступами учасників поєдинків.

Нагадаємо, Лінекер розпочав свою медійну кар'єру у 1995 році, відразу після завершення футбольної. Контракт екс-форварда Тоттенхема з ВВС розрахований ще на 2 роки.

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