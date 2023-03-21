"Я вам розповім таку історію про Леоненка. Колись до нас на "Великий футбол" прийшов П'єрлуїджі Колліна, який сказав Віті таку фразу: "Ти був сильним футболістом на початку 90-их, але ти там і залишився у своєму розвитку".

Ви ж знаєте, що Вітя найкраще за всіх грав у футбол, найкраще за всіх розбирається у ньому, найкраще знає, розуміє футбол. У нього тільки два конкуренти в цьому – Аватар і Лулу. Це його коти. На думку Леона, у футбольній студії CBS з ведучою повинні сидіти Леоненко, Аватар і Лулу, а не якісь Каррагер, Анрі та Річардс.

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Для Віті у футболі один критерій – "да у Лобановского бы, да при Лобановском бы". Лобановський чим був унікальним і визначним свого часу? Бо розумів і вмів передбачати вимоги та тенденції футболу свого часу. А Леоненка Валерій Васильович зі своєї команди вигнав. Вітя був сильним футболістом, але недалеким.

От і зараз він не розуміє, що футбол пішов уперед, а сам Леоненко застряг 30 років тому. Йому важко усвідомити прості істини – футбол розвивається, є різні тренери з різними ідеями. І це не обов'язково повинні бути ідеї Лобановського 90-их років.

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В розумінні Леоненка крайній захисник повинен в обороні "стелитися в підкатах, не підіймаючи дупи", а в атаці бігти і робити флангові подачі. Так було в 90-их, і тоді так було нормально. Але Леоненко не розуміє, що в Арсеналі є Артета. Тренер зі своїми ідеями та вимогами до певних позицій.

Леоненко не розуміє, Зінченко в Арсеналі на вимогу тренера під час контролю м'яча може виконувати функції центрхава, а на фланзі в цей час створює ширину номінальний хавбек Джака. Леоненко не розуміє, що подавати на гравців атаки Арсенала немає сенсу, враховуючи їхню антропометрію проти захисників АПЛ. Функції Зінченка значно ширші, витонченіші, небанальніші. Леоненко не розуміє, що саме через здатність виконувати ці вимоги Артети і придбали Зінченка за десятки мільйонів євро.

За результат в Арсеналі відповідає Артета. Він підбирає футболістів відповідно до своїх вимог. Тільки тупий або сліпий не бачить і не розуміє, наскільки органічний і корисний в цій команді Зінченко. Сліпий чи тупий – тут вже оберіть самі", – заявив Вацко у ефірі Вацко Live.

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