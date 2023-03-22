Півзахисник Барселони Гаві за певних обставин може стати вільним агентом влітку. Цим хоче скористатись команда Юргена Клоппа.

Шанси Ліверпуля підписати Джуда Беллінгема стають все меншими. Водночас влітку завершуються контракти Набі Кейта, Алекса Окслейда-Чемберлена та Джеймса Мілнера. Ці фактори змушують Клоппа шукати підсилення у півзахист.

Суд офіційно скасував реєстрацію нового контракту Гаві – Барселона вже відреагувала

Як інформує Mirror, потенційним новачком може стати Гаві. Барселона не може зареєструвати його контракт, чинний до 2026 року, через фінансові проблеми. Якщо його не зареєструють у статусі гравця першої команди "блаугранас" до 30 червня, 18-річний іспанець стане вільним агентом.

Нагадаємо, Гаві є одним із лідерів команди Хаві Ернандеса. Цього сезону він провів 37 поєдинків, у яких відзначився двома голами й п'ятьма асистами.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок