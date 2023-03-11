Ілля Забарний досі не відновився від травми, тому залишається поза заявкою на ігри "вишеньок". Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 13:30. Перша ударна атака на 5 хвилині. Все за класикою – Дарвін протиснув захисника на лівому фланзі, Гакпо продовжив комбінацію в центр, а Салах завершував. Легкий сейв для екс-кіпера Барселони Нето. Тут же Александер-Арнольд з кутового подав ідеально на голову Ван Дейка – Лерма дивом виніс головою з правої дев'ятки. Трент і чужим допомагає. Пас поперек поля в поліклініку, Соланке випереджає Ван Дейка і котить на хід Уттара, який обігрує Аліссона, але з гострого кута не влучає у порожні ворота.

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Ван Дейк блискуче закинув у штрафний з глибини. Робертсон не переграв голкіпера, загубивши ефектний момент. Дарвін головою скидав, Гакпо забив, офсайд. Ураганний Ліверпуль на старті зустрічі, хоча єдиний момент Борнмута потягнув на майже вдвічі більший xG, ніж 4 легальні спроби гостей. Александер-Арнольд вже й з позиції лівого захисника стріляє. Схоже, довгий-довжелезний день чекає команду Забарного. Соланке і Біллінг розганяють ще один контрвипад. Однак Уттара настільки повільно вивалювався на побачення з Аліссоном, що ван Дейк без проблем його нейтралізував.

Господарі ніби зрозуміли, що треба відсувати м'яч до чужих воріт, поки суперник дає таку можливість. Трента з Елліотом досить легко проходять Ентоні та Біллінг. Кілька поспіль стандартів і гострих ривків, поки у "червоних" 10-хвилинне затишшя. Зразкова атака підопічних О'Ніла приводить до взяття воріт на 28 хвилині. Нето викинув з рук на правий край, звідки пішло миттєве закидання на Уттара, якому асисти легше роздавати. Як же легко 21-річний вінгер збірної Буркіна-Фасо розправився з Робертсоном і Ван Дейком. Ну, а Трент розривався один проти двох опонентів, не поспішаючи накривати будь-кого, тож Біллінг спокійно розстріляв.

За ударами у площину 1:4, господарі реалізували перше ж своє влучання. Данський хавбек, до речі, забиває 2 тур поспіль. Іншими його жертвами цього сезону були, зокрема, Арсенал і Ньюкасл. Катастрофічний відрізок Ліверпуля із 17 до 41 хвилини з одним лише дальнім ударом Фабінью десь ближче до даху стадіону. А ось Александер-Арнольд регулярно страждає в обороні. Знущально легко обігрують правого захисника Ліверпуля, який у своєму штрафному дозволяє супернику тричі набивати м'яч і прострілити на Соланке – ще один гострий удар.

Dango Ouattara's game by numbers vs Liverpool:



36 touches

10 duels won (most)

5 passes completed

4 dribbles completed (most)

2 possession won

1 chance created

1 assist

0.44 xG



Exciting talent. ? pic.twitter.com/rflPIQNypo — Squawka (@Squawka) March 11, 2023

Так і дошкутильгав Ліверпуль до перерви з єдиною гострою спробою Ван Дейка. Знову після стандарту (подавав Робертсон) капітан гостей не влучив з кількох метрів. Центральний захисник збірної Нідерландів найчастіше пробивав з усіх на полі (3, ні в кого іншого і двох не було) за перший тайм, запоровши 2 стовідсоткові моменти. До того ж, Вірджил поблизу своїх воріт забагато програє – дозволив віддати гольовий пас і ще кілька разів опинявся на межі провалу. Дуже спокійно Борнмут проходив пресинг і центр поля елементарними передачами за спини, а далі вже Біллінг, Соланке та Уттара на диво легко розривали, ніби це Вінісіус, Бензема та Родріго.

Радикальне рішення Клоппа. На другу половину виходить Діогу Жота замість Харві Елліота. Гакпо сідає глибше і відразу ж тягне снаряд зі своєї половини. Лише ціною жовтої Біллінг зупинив Коді, перше попередження у матчі. Після стандарту ліверпульці настукали комбінацію головами, завершував Конате невдалим ударом з льоту. Жота відбирає у пресингу і вривається у штрафний. Ефектний кручений у правий кут витягує Нето. Дарвін – містер офсайд у перші 15 хвилин після перерви. То промахнеться після класної подачі Трента зі стандарту, то не витримає лінію.

Імпульсу Жоти вистачило ненадовго. На 66 хвилині ще й потрійна заміна. Александер-Арнольд, Фабінью і Дарвін пішли з поля, Мілнер, Хендерсон і Фірміно зайшли. Тут же Джеймс подав з правого флангу, Жота пробив у руку Адама Сміта. Брукс пішов переглянути повтори і вказав на позначку. Салах на 69 хвилині пробив з пенальті дуже далеко від лівого верхнього кута. Це, до слова, був перший 11-метровий на дві ці команди в АПЛ 2022/23. Ще ніколи Мохамед так не мазав з позначки, раніше двічі не забивав лише через сейви голкіперів.

За 20 хвилин після того пенальті 1:0 за ударами на користь Борнмута. Як і в першому таймі, Ліверпуль банально зникає з поля на неприпустимо тривалі періоди. Заміна відчаю – 20-річний Карвалью замість ще молодшого Байчетіча. Після перемоги над Манчестер Юнайтед (7:0) команда Клоппа тотально провалюється. Ще дивнішим цей результат є при згадці про домашній погром над "вишнями" 9:0, що трапився у першому колі. Однак тоді в Борнмута був інший тренер і голкіпер, а в Ліверпуля феєрили травмований Луїс Діас, а Фірміно і Ван Дейк також розривали.

Остання спроба гостей – закидання Аліссона з центра поля, відчайдушний і доволі безнадійний, як і вся гра "червоних" після 17 хвилини, удар Гакпо під кутом. Крім Енді Робертсона, важко однозначно позитивно виділити когось ще зі стану безумнового фаворита цієї зустрічі. Одноклубники Забарного вибираються на рятівне 16 місце, посуваючи іншого команду екс-динамівця (Евертон Миколенка) на передостанній рядок. Ліверпуль втрачає нагоду піднятися в зону Ліги чемпіонів.

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