Черговою жертвою став Стефан Байчетіч. 18-річний півзахисник зазнав травми привідного м'язу через стресові навантаження.

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"На жаль, я отримав травму, яка вибиває мене до кінця сезону. Мені дуже сумно прощатися з цим чудовим для мене сезоном, але я розумію, що це частина футболу. Ця ситуація зробить мене тільки сильнішим фізично та морально.

Я також хотів би подякувати вам, "червоним", за підтримку протягом кампанії. Запевняю вас, що зроблю все можливе, щоб повернутися сильнішим, ніж будь-коли", – написав Байчетіч в соцмережах.

Юний хавбек став справжнім відкриттям нинішнього сезону, увірвавшись до основи Ліверпуля завдяки травмам інших гравців. Юрген Клопп не міг натішитись прогресом Стефана, який встиг провести 19 матчів та оформити один гол.

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