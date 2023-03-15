Екс-наставник збірної Німеччини Йоахім Льов висловив бажання очолити збірну Бразилії, інформує Bild. Повідомляється, що він добре уявляє собі такий розвиток подій.

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63-річний фахівець пропрацював головним тренером збірної Німеччини 15 років – з 2006 по 2021 рік і виграв чемпіонат світу 2014 року. Саме на тому Мундіалі "манншафт" розбила в півфіналі турніру Бразилію з рахунком 7:1. Це було особливо принизливо, адже той турнір відбувся саме в Бразилії.

Відтоді як Льов залишив свою посаду, він більше ніде не працював.

Після звільнення Тіте з посади головного тренера збірної Бразилії цією командою керує тимчасовий наставник Рамон Менезес.

Збірна Бразилії офіційно визначилася з тимчасовим тренером