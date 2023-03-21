У послугах найтитулованішого румунського тренера в історії зацікавлена Ніцца, яка вважає його пріоритетним варіантом. Клуб уже мав перші контакти з фахівцем, стверджує ProSport.

Луческу повинен ухвалити рішення щодо відходу з Динамо – тренер обговорював із Суркісом свого наступника

Сталось це два-три тижні тому. Луческу зустрічався з представниками "орлят" у Польщі, які презентували йому проєкт, поговорили про філософію клубу і сказали, що хотіли б розпочати співпрацю якнайшвидше. Мірча відповів, що обдумає пропозицію і дасть відповідь влітку.

Свою позицію наставник киян пояснив тим, що не хоче посеред сезону кидати Динамо у складній турнірній та військово-політичній ситуації. Журналісти намагалися взяти коментар у румуна щодо ситуації, але не змогли з ним зв'язатися.

Нагадаємо, чотириразових чемпіонів Франції після звільнення Люсьєна Фавра тимчасово очолює Дідьє Дігар. З ним на чолі Ніцца ще не програвала – 8 перемог та 5 мирових. Проблемою тренера є те, що він не має тренерської ліцензії категорії Pro, яка дозволяє працювати наставником у команді найвищого дивізіону.

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