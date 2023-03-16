"Вам може бути цікаво, чому я все ще перебуваю в Україні? Я ніколи не був боягузом. Навіть зараз, хоча все надзвичайно складно. З такою ситуацією я міг би влітку поїхати у Фенербахче. Динамо запросило мене 2 роки тому, мене переконали. Я прийшов та досягнув успіху.

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Три титули за рік, після чого сталося це божевілля, ця війна, нещастя, а потім все повністю змінилося. Я залишився, бо без футболу не витримаю. Але не знаю, як довго залишуся, адже настає момент, коли я повинен сказати, що це кінець. Звичайно, я думаю про це, але такий варіант поки не розглядав. Не видно світла в кінці тунелю, не знаєш, що відбувається. Це важко.

Тренер, який звик до успіху, страждає вдвічі більше, ніж той, хто звик до іншого. Дуже важко, коли ти все життя боровся за перемогу, а потім змирився з ненормальною ситуацією. Перш за все, ти думаєш тільки про те, що відбувається, про тих, хто страждає. Я думаю про моїх гравців. Вони мають інші проблеми, пов'язані з родиною та друзями. Це нелегко", – цитує Луческу Sport Total.

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