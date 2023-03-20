"Щодо Динамо... В мене таке враження, що самі футболісти Динамо не усвідомлюють і не відчувають відповідальності за те, що вони роблять. Вони не виривають собі місця в основі, їм ці місця в складі просто дають. Їм не треба нічого доводити, не треба перестрибувати вище голови, щоб заробити місце у старті Динамо. Бо вони його просто мають.

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Я не хочу захищати Луческу, бо не знаю що в нього в голові.

Знаю, що вже були взимку розмови Луческу з президентом на тему: "А що ви думаєте робити далі? Ви, взагалі, про наступного тренера думаєте?". Зараз у Луческу чинний контракт ще на рік і три місяці. Тобто цей сезон і наступний. Ніхто не знає, чи він піде, але ніхто з керівництва Динамо не буде стимулювати його відставку. Луческу сам повинен ухвалити рішення – піде він, чи ні.

І тут справа не в грошах, а в повазі до тієї роботи, яку зробив Луческу в Динамо за короткий період часу. Наскільки він готовий дати свій досвід, щоб сформувати цю команду. Перед сезоном говорили, що потрібно довіряти молоді. Їм довіряють, але ця молодь не тягне рівень київського Динамо. Ми це бачимо.

Запросити сильних легіонерів немає можливості, а запрошувати легіонерів приблизно такого рівня, як динамівська молодь, немає ніякого сенсу. Луческу ще буде шукати вихід з ситуації. Його слова на прес-конференції, що він готовий піти – це вже певний сигнал. Сигнал того, що Луческу вже втомився. Втомився боротися з обставинами і, можливо, навіть самим із собою. У такому поважному віці витримувати стреси складно. Це не та ситуація, коли ти знаєш, що в тебе сильна команда, яка грає і зробить все, що треба. Тут треба чекати прогресу, який може і не настати.

У Динамо обмежена кількість гравців і обмежена варіативність. Конкуренції немає, гарантій Луческу дати ніхто не може. І в таких умовах Луческу має ухвалити рішення – чи він готовий далі працювати, чи подякувати і залишити місце людям, які будуть намагатися вийти з даної ситуації. Я думаю, що Луческу в душі сподівається, що йому вдасться зробити ще одну команду, яка може стати чемпіоном, і вже потім спокійно йти на відпочинок. Але чи витримають нерви і здоров'я?" – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, після поразки від Зорі Мірча Луческу заявив, що готовий піти з Динамо в будь-який момент, якщо проблема невдалих результатів полягає в ньому. Наразі кияни посідають лише 4 місце в УПЛ, а в Лізі Європи посіли останнє місце, набравши 1 очко.

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