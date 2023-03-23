Тепер ціна Луніна за версією Transfermarkt становить 5 млн євро – українець подорожчав на 1 мільйон в порівнянні з попередніми змінами, які відбулись в жовтні минулого року.

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Допомогли цьому і дві травми Тібо Куртуа, через які Лунін отримав чимало ігрового часу в поєдинках, зігравши в 11 матчах цього сезону. Для порівняння, за всю минулорічну кампанію українець зіграв аж 4 гри за мадридців.

Цікаво, що Луніну ще далеко до своєї максимальної вартості у 8,5 млн – саме так оцінювали українського голкіпера у 2018 році, коли він перебрався до Мадрида із Зорі.

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