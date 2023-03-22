Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін прокоментував свій виклик до табору національної команди на матч відбору Євро-2024 з Англією.

– Як оцінюєш свої кондиції?

– Все гаразд. Добре почуваюся. Працюємо щодня. Цього сезону грав більше, ніж у попередніх, тож відчуття і фізично, і психологічно – все добре.

– Бути чемпіоном світу серед клубів – як це? Ти вже чемпіон світу на рівні збірних, збираєш великі трофеї.

– Дякую, але не вистачає чемпіона світу на дорослому рівні. Ще є над чим працювати.

– Ми на старті серйозної кваліфікаційної кампанії. Англія, Італія – як ти дивишся в обличчя цьому виклику?

– Ніколи не даю прогнозів, з ким би не грали. Усі чудово розуміють, хто у нас у групі. Хто така Англія, хто така Італія. Матчі будуть складнішими, цікавішими. Намагатимемося здобути позитивний результат.

– Зіграти на Вемблі – додає мотивації?

– Це історія. Звісно, мотивація зашкалює, – сказав Лунін у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, 26 березня збірна України проведе перший офіційний матч під керівництвом тимчасового наставника Руслана Ротаня – проти збірної Англії на Вемблі. За три дні до цього – у четвер, 23 березня – українська команда запланувала зіграти контрольну зустріч з Брентфордом.

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