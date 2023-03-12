Сімейство Луніних вже мріє про футбольну кар'єру свого нащадка.

Український воротар Реала Андрій Лунін похизувався милим фото на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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На світлині голкіпер зображений разом зі своїм сином на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Лунін-молодший безпосередньо тестує якість трав'яного покриття, повзаючи по газону.

Нагдаємо, у поточному сезоні Андрій провів за Реал 11 матчів (6 – в Ла Лізі, 1 – в Кубку Іспанії, 2 – у Лізі чемпіонів та 2 – на клубному чемпіонаті світу), в яких пропустив 9 голів (у 4 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з "вершковими" чинний до 30 червня 2024 року.

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