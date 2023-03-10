Андрій Лунін пропускав матч проти Бетіса в минулому турі через приступ гастроентериту. На цьому тижні українець повернувся до тренувань разом з командою. Карло Анчелотті включив його в заявку на найближчу гру 25 туру Ла Ліги.

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Мадридський Реал зіграє 11 березня проти Еспаньйола в рамках чемпіонату Іспанії. Початок зустрічі заплановано на 15:00 за київським часом. Андрій Лунін в цьому сезоні у футболці "вершкових" виходив на поле в 11 матчах.

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